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Общество6 августа 2021 13:26

На две недели в Барнауле перекроют участок Пролетарской

Это связано со строительством теплосети
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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На две недели в Барнауле перекроют участок Пролетарской

На две недели в Барнауле перекроют участок Пролетарской

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле с 14 по 28 августа будет закрыто движение по участку улицы Пролетарской. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ограничение будет действовать по всей ширине проезжей части.

Уточняется, что на участке будут проводить работы по строительству тепловой сети к объекту капитального строительства по адресу ул. Пролетарская,151. Работы будут проводиться в районе этого дома.

Участников движения просят быть внимательными на этом участке и заранее выбирать маршруты объезда.