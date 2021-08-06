На две недели в Барнауле перекроют участок Пролетарской Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле с 14 по 28 августа будет закрыто движение по участку улицы Пролетарской. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ограничение будет действовать по всей ширине проезжей части.

Уточняется, что на участке будут проводить работы по строительству тепловой сети к объекту капитального строительства по адресу ул. Пролетарская,151. Работы будут проводиться в районе этого дома.

Участников движения просят быть внимательными на этом участке и заранее выбирать маршруты объезда.