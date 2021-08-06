Прокурор и омбудсмен Алтайского края подписали соглашение о сотрудничестве

Антон Герман и Борис Ларин. Фото: прокуратура АК

Главный прокурор Алтайского края Антон Герман и уполномоченный по правам человека в регионе Борис Ларин договорились о сотрудничестве и взаимодействие. Официальное подписание соглашения состоялось сегодня, 6 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

- Оно предусматривает обмен информацией о выявляемых нарушениях и принимаемых мерах по восстановлению нарушенных прав, сотрудничество по вопросам совершенствования законодательства, приведения его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права, выработку согласованных предложений о внесении изменений в федеральное и региональное законодательство, - отметили в ведомстве.

Также в рамках соглашения планируются совместные приемы граждан, организация научно-практических конференций или семинаров. Как подчеркнул Антон Герман, это позволит более эффективно решать вопросы по восстановлению прав человека.