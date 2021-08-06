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Общество6 августа 2021 9:28

В Барнауле продлили сроки отключения горячей воды для 112 домов

Это связано с погодными условиями и нововыявленными повреждениями
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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В Барнауле продлили сроки отключения горячей воды

В Барнауле продлили сроки отключения горячей воды

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 6 августа, Сибирская генерирующая компания запустила горячую воду по контуру Барнаульской ТЭЦ-2 после гидравлических испытаний и ремонтов. Однако части горожан придется еще немного подождать окончания работ после выявления новых дефектов, сообщили в компании.

Во время заполнения теплосетей были найдены повреждения. Специалисты уже начали их устранять и будут работать на протяжении всех выходных. Задержка ресурса составит 1-2 дня и коснется 112 домов.

Также для части домов невозможна подача горячей воды из-за работ на теплосетях летом, из-за погоды ремонт затянулся, но 9 августа планируется возобновить подачу воды.

Подробнее – на карте.