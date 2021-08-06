В Барнауле задержали подозреваемого в убийстве двух человек

Подозреваемого задержали по горячим следам Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле следователи задержали подозреваемого в убийстве двух человек. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Сегодня ночью, 6 августа, в одной из квартир города трое молодых людей распивали спиртные напитки. В какой-то момент между собутыльниками произошла ссора, и двое мужчин начали избивать знакомого. Когда драка закончилась, 31-летний обиженный товарищ ножом расправился с мужчинами. От серьезных ранений в шею и грудную клетку потерпевшие скончались на месте происшествия.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Сейчас его заключили под стражу. Расследование продолжается.

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