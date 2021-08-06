В Алтайском крае выделили допсредства на повышение зарплат бюджетников

Повышение затронет отдельные категории работников Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о повышении заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. На эти цели выделены дополнительные средства, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Всего из бюджета региона на повышение зарплат направлено 253 млн рублей. Минкультуры, Министерство промышленности и энергетики, Минсоцзащиты и Минспорта должны будут повысить зарплаты работникам уже в этом году.

К слову, решение затронет только сотрудников, категории которых попадают под действие указов президента РФ, и бюджетников, и на которых не распространяется действие указов.