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Экономика6 августа 2021 7:08

В Алтайском крае выделили допсредства на повышение зарплат бюджетников

Повышение затронет отдельные категории работников бюджетной сферы
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Повышение затронет отдельные категории работников

Повышение затронет отдельные категории работников

Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о повышении заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. На эти цели выделены дополнительные средства, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Всего из бюджета региона на повышение зарплат направлено 253 млн рублей. Минкультуры, Министерство промышленности и энергетики, Минсоцзащиты и Минспорта должны будут повысить зарплаты работникам уже в этом году.

К слову, решение затронет только сотрудников, категории которых попадают под действие указов президента РФ, и бюджетников, и на которых не распространяется действие указов.