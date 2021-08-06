Алтай столкнулся с завышением цен на медицинский кислород для больных ковидом

Сейчас наблюдается повышенный спрос на кислород Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае сообщили о спекуляциях при поставках кислорода. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу краевого Минпромэнерго Вячеслава Химочку, половину от требуемого объема планируют производить в регионе.

- Есть спекулятивные вещи по крупным поставщикам, по местным этого нет. Я не хочу называть компании, пока нам надо пережить ситуацию, потом разбираться - кто и по чем торговал, - подчеркнул министр.

В настоящий момент медицинским учреждениям края требуется 52 тонны кислорода в сутки. На алтайских предприятиях пока производят от 6 до 8 тонн, а остальное в регион привозят из Кузбасса и Казахстана. В конце сентября планируется запустить еще две установки, что позволит производить 10 тонн в сутки в Барнауле и 5 тонн - в Славгороде. К началу следующего года производство может увеличиться до 25 тонн в сутки что будет закрывать половину от потребности медорганизаций края.