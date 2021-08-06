В Рубцовском районе осудили поедающую собак живодерку

Она считает, что мясо собак помогает при туберкулезе. Фото: Телеканал "Толк"

Жительницу села Зеленая Дубрава Рубцовского района осудили за жестокое обращение с животными. Екатерина Бокова стала известна на всю страну после того, как местный житель заснял, как она садистским способом расправилась с щенком – мясо животных Бокова употребляет в пищу, пишет «Банкфакс».

Заседание прошло 3 августа. Женщину признали виновной в жестоком обращении с животными, совершенном с применением садистских методов, в отношении нескольких животных и назначили восемь месяцев исправительных работ. Также 10% зарплаты Боковой будет удерживаться в пользу государства. Наказание считается условным.

Напомним, ранее сообщалось, что женщина убивает животных не из-за проблем с поиском другого пропитания, а так как считает, что их мясо помогает при туберкулезе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нам крики щенят будут сниться всю жизнь»: На жительницу Алтая, которая ела собак, завели уголовное дело

Зоозащитники уже давно пытались привлечь женщину к ответственности (подробнее)