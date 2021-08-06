Барнаульские спасатели во время учений устранили последствия «авиакатастрофы»

По сценарию, в микрорайоне Затон упал самолет Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Накануне в Барнауле прошли масштабные учения спасателей. Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, согласно легенде, в микрорайоне Затон произошла авиакатастрофа.

По сценарию учений, при падении авиалайнера на жилые дома в частном секторе погибли пассажиры самолета и несколько жителей домов. На место прибыл губернатор Алтайского края Виктор Томенко и объявил о введении режима ЧС регионального масштаба. Пожарные оперативно организовали аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа и крушения самолета, а также развернули подвижный пункт управления.

- Самое главное, что отрабатывается сегодня в рамках штабной тренировки, - это взаимодействие между различными министерствами и ведомствами региона, а также контроль за выполнением звеньями Алтайской территориальной подсистемы РСЧС совместных слаженных действий. На первоначальном этапе при ЧС такого масштаба от качественного взаимодействия органов управления зависят спасенные человеческие жизни, - отметил глава ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров.

В итоге учения показали, что подразделения готовы к реагированию на такие масштабные ЧС. Губернатор добавил, что все замечания учтут, чтобы повысить качество работы.