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Происшествия5 августа 2021 15:28

В Барнауле сообщили о минировании двух торговых центров

Подозреваемого уже задержали
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Подозреваемого в "минировании" задержали

Подозреваемого в "минировании" задержали

Фото: Олег Укладов

В четверг, 5 июля, в Барнауле неизвестные сообщили якобы о минировании сначала торгового центра «Пионер», а затем и «Праздничного». Сообщили очевидцы.

- Поступила информация, что в ТЦ «Пионер» (проспект Ленина 102в) идет эвакуация. Якобы поступило сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве, - говорится в сообщении, опубликованном в сообществе «Инцидент Барнаул».

Позже стало известно, что аналогичное сообщение поступило и в отношении торгового центра «Юбилейный» на Пионеров, 13Б. Якобы там неизвестный заложил взрывное устройство в туалете.

Силовики проверили оба здания и ничего подозрительного не обнаружили. Параллельно с этим они пытались установить личность того, кто сообщил о «минировании». Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний мужчина. Мотивы его поступка выясняются.