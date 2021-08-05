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Общество5 августа 2021 12:47

В Барнауле устранили повреждение на газовой трубе

Потребителей начали подключать
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Газ

Газ

Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты компании «Русьэнерго» устранили повреждение газовой трубы в Барнауле. ЧП произошло сегодня, 5 августа. Подробности сообщили в мэрии.

- Сотрудниками «Русьэнерго» устранено повреждение на магистральной газовой трубе на пересечении улиц Партизанская и Челюскинцев, - подтверждают в администрации города.

Газораспределяющая организация занимается переподключением потребителей. В частности, как ранее сообщалось, под отключение попали жители квадрата Гоголя – Строителей – Красноармейский – Малый Прудской.

Ситуация находится на контроле в администрации города и Центрального района.