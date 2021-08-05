Жители двух Алтаев взяли у Россельхозбанка 2 млрд рублей льготной ипотеки на жильё в сельской местности

Фото предоставлено Россельхозбанком.

Более 1300 заемщиков Россельхозбанка в Алтайском крае и Республике Алтай оформили кредиты (с учетом кредитов на рефинансирование) по программе льготной сельской ипотеки на 2 млрд рублей.

В Алтайском крае льготным сельским кредитом воспользовалось 1184 семьи на сумму свыше 1,7 млрд, а в Республике Алтай – более 150 семей – на 300 млн рублей. Жилье приобреталось как в Алтайском крае, Республике Алтай, так и в других регионах России. По количеству оформленной сельской ипотеки лидируют Первомайский, Павловский и Благовещенский районы в Алтайском крае, в Республике Алтай - Майминский, Онгудайский и Чемальский. Большинство заемщиков предпочли приобрести готовое жилье с земельным участком.

«Россельхозбанк первым из банков присоединился к программе «Комплексное развитие сельских территорий» и продолжает активно по ней работать. Мы продолжаем принимать заявки на приобретение жилья по данной программе, а также на рефинансирование ипотечных кредитов, выданных на приобретение жилья в сельской местности, программу, которая предполагает перевод кредита в разряд льготных и переоформляется по «сельской» ставке. Кроме того, для ускорения процессов оформления ипотечных кредитов, в банке запущена онлайн-платформа Своё Жильё, которая позволяет жителям регионов в несколько кликов подобрать недвижимость, выбрать оптимальную ипотечную программу, рассчитать стоимость кредита и подать заявку. Помимо этого, она дает возможность проверить в онлайн-режиме, действует ли сельская ипотека в том или ином населенном пункте», - рассказал директор Алтайского филиала РСХБ Николай Бойко.

В целом по стране Россельхозбанк выдал уже более 115 млрд. рублей сельской ипотеки.

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