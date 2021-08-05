В Барнауле во время земляных работ повредили магистральную газовую трубу

Потребители остались без газа Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В четверг, 5 августа, в Барнауле сотрудники газовой службы устраняют повреждение в районе пересечения улиц Партизанская и Челюскинцев, сообщает мэрия.

- В результате земляных работ произошло повреждение магистральной газовой трубы, - рассказывают в администрации.

В результате ЧП под аварийное отключение попали потребители, входящие в квадрат Гоголя – Строителей – Красноармейский – Малый Прудской. В районе места повреждения находятся сотрудники Госавтоинспекции и представители администрации района. На данный момент движение трамваев по улице Челюскинцев восстановлено.