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Происшествия5 августа 2021 10:37

В Барнауле во время земляных работ повредили магистральную газовую трубу

Часть потребителей осталась без газа
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Потребители остались без газа

Потребители остались без газа

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В четверг, 5 августа, в Барнауле сотрудники газовой службы устраняют повреждение в районе пересечения улиц Партизанская и Челюскинцев, сообщает мэрия.

- В результате земляных работ произошло повреждение магистральной газовой трубы, - рассказывают в администрации.

В результате ЧП под аварийное отключение попали потребители, входящие в квадрат Гоголя – Строителей – Красноармейский – Малый Прудской. В районе места повреждения находятся сотрудники Госавтоинспекции и представители администрации района. На данный момент движение трамваев по улице Челюскинцев восстановлено.