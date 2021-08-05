На сутки в нескольких районах Барнаула отключили горячую воду

По некоторым адресам воды не будет до 13.00 6 августа Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле до 6 августа отключили горячую воду в двух районах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

- В 64 жилых домах, двух детских садах, четырех школах, в одной больнице и 25 административных зданиях сутки не будет горячей воды, - говорится в заявлении.

В Сибирской генерирующей компании уточняют, что под отключение попали почти 14 тысяч жителей Ленинского района. Воды у них не будет до 13.00 6 августа. Чуть раньше, в 9.00 ее подключат для 4,5 тысяч жителей Центрального района. Ограничение в подаче ресурса связано с подготовкой сетей к предстоящему отопительному сезону.

Адреса домов и зданий, попавших под отключение, можно найти в списке на сайте администрации города. Большинство приходится на улицу Юрина, Островского, Гущина.