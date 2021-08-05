Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 5 августа 2021 года составило 63467

Почти 63,5 тысячи человек уже заразились коронавирусом в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 5 августа 2021 года за сутки увеличилось на 276 новых случаев и составило 63 467. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- Барнаул – 98, Бийск – 27, Рубцовск – 22, Новоалтайск – 14, Алейск – 12, Заринск – 11, Тальменский район – 10, Косихинский район – 8, Камень-на-Оби, Локтевский, Тюменцевский районы – по 7 заболевших, Баевский, Завьяловский, Первомайский районы – по 6 заболевших, Алейский, Бийский, Ребрихинский районы – по 5 заболевших, Топчихинский район – 3, ЗАТО Сибирский, Залесовский, Мамонтовский, Троицкий, Угловский, Усть-Калманский районы – по 2 заболевших, Заринский, Калманский, Крутихинский, Кытмановский, Родинский районы – по 1 заболевшему, - говорится в статистике.

Кроме того, из общего числа зараженных выздоровели 49 510, из них за последние сутки выписку получили 125. Скончались к сегодняшнему утру еще 25 пациентов (общее – 4072).