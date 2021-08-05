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Происшествия5 августа 2021 7:52

В перерыве между работой селянин занимался незаконной заготовкой дров на зиму

Теперь ему грозит крупный штраф или лишение свободы
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Подозреваемый вывозил деревья на рабочей лошади

Подозреваемый вывозил деревья на рабочей лошади

Фото: Анна СЕМИНА

В Хабарском районе Алтайского края полицейские выявили «черного» лесоруба: он занимался заготовкой дров на зиму в перерывах между работой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- Предварительно установлено, что накануне днем в расположенном около населенного пункта березовом колке мужчина спилил бензопилой шесть сырорастущих деревьев. Березы он распилил на сортименты, равные длине повозки, и вывез их за два раза домой на лошади, - говорится в релизе.

Как позже выяснилось, лошадь была не его, а принадлежит она сельскохозяйственной организации, в которой трудится подозреваемый. В перерывах между работой он решил спилить деревья. Ущерб составил 55 тысяч рублей, а вот расплата будет куда более серьезной. Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом от 150 до 300 тысяч рублей. Сам он своей вины не отрицает.