На Алтае избрали главу Третьяковского района

Евгений Герман (фото: сайт Садовая СОШ)

В Алтайском крае состоялись выборы главы Третьяковского района. Им стал бывший школьный директор, сообщает пресс-служба правительства региона.

- На сессии Третьяковского районного Совета депутатов по итогам проведенного конкурса главой района избран Евгений Герман, 1966 года рождения, - говорится в сообщении правительства.

До того момента, когда Евгений Эдуардович был избран главой района, он занимал должность директора Садовой средней общеобразовательной школ Третьяковского района. Помимо этого он был председателем Третьяковского районного Совета депутатов.

На новом посту Герман будет исполнять служебные обязанности пять лет.