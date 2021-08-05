Алтайская каноистка Ирина Андреева не сможет побороться за олимпийские медали

Ирина Андреева Фото: Олег УКЛАДОВ

Каноистка Ирина Андреева, представляющая на Олимпийских играх в Токио Алтайский край, выбыла из борьбы за медали.

Сегодня, 5 августа, в Токио состоялся полуфинал женского каноэ-одиночек на 200 метров. Россиянка в своем старте показала седьмое время – 49.147 секунды. Отставание от первого места составило почти 2,5 секунды.

Таким образом, она проходит только лишь в финал B, где распределяются места с 9 по 16. Вместе с тем, в борьбе за медали в женском спринте еще остается напарница Ирины по каноэ-двойке Олеся Ромасенко. В своем сегодняшнем полуфинале она показала второе время, пропустив вперед украинку Людмилу Лузан.