На Алтае планируют расселять из аварийного жилья ускоренными темпами

Аварийное жилье Фото: Анна СЕМИНА

Власти Алтайского края намерены по поручению вышестоящих органов намерены в ускоренном темпе провести программу по переселению людей из ветхого и аварийного жилья. Об это они сообщили накануне, 4 августа, во время заседания правительства.

- В ближайшее время мы заключим соглашение с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Задачи амбициозные для нас. Таких объемов работы и с таким финансированием у нас еще не было. Но надеемся, что все показатели выполним, – заявил министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев.

Власти РФ поставили задачу расселить более 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья до 2025 года. На это они выделили краю 4 млрд рублей. Всего же в регионе более одного миллиона «квадратов» аварийных построек.