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Общество4 августа 2021 13:41

Геральдисты показали эскизы нового герба Барнаула

В предложенных вариантах нет серебряного коня, зато сохранилась сереброплавильная печь
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Скриншот изображения герба, разработанного Неверовым на страницах "Вечернего Барнаула".

Скриншот изображения герба, разработанного Неверовым на страницах "Вечернего Барнаула".

Геральдисты показали эскизы нового герба Барнаула. В предложенных вариантах нет серебряного коня, зато сохранилась сереброплавильная печь, сообщает «Вечерний Барнаул».

– В предложенных нами вариантах нет серебряного коня, исходя из территориально-административного деления Сибири, осталась сереброплавильная печь как действительно исторический символ города, – цитирует издание председателя Алтайского краевого отделения Союза геральдистов России Сергея Неверова.

Также специалисты добавили специально разработанную пятизубцовую корону, которая может быть в среднем или парадном варианте герба. Ранее сообщалось, что мэрия провела совещание по поводу изменения герба города в связи с тем, что прежний герб противоречит нормам.