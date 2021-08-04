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Общество4 августа 2021 16:29

В Барнауле начали ремонтировать проезд Гужтранспортный

Всего в этом сезоне заасфальтируют 32 участка дорог в частном секторе
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Ремонт улицы.

Ремонт улицы.

В Барнауле начали ремонтировать проезд Гужтранспортный на участке от улицы Кулагина до дома №135Б, сообщает мэрия.

- Рабочие начали асфальтировать проезд Гужтранспортный. Здесь уже завершили планировку профиля и устройство песчано-щебеночного основания, отрегулировали высотное положение колодцев, - рассказали в администрации.

Частный сектор ремонтируют по программе «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 года». Всего в этом сезоне заасфальтируют 32 участка. На это потратят 45,5 млн рублей.