Ремонт улицы.

В Барнауле начали ремонтировать проезд Гужтранспортный на участке от улицы Кулагина до дома №135Б, сообщает мэрия.

- Рабочие начали асфальтировать проезд Гужтранспортный. Здесь уже завершили планировку профиля и устройство песчано-щебеночного основания, отрегулировали высотное положение колодцев, - рассказали в администрации.

Частный сектор ремонтируют по программе «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 года». Всего в этом сезоне заасфальтируют 32 участка. На это потратят 45,5 млн рублей.