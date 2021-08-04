Под Рубцовском затонул автомобиль с двумя людьми

По факту возбуждено уголовное дело Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Рубцовске погибли два человека. Они находились в машине, которая съехала в реку. Находящиеся в салоне люди не смогли выбраться, пишет региональный следственный комитет.

- 3 августа 2021 года в Рубцовском районе в русле реки Алей обнаружен затопленным автомобиль, в котором находились 54-летний мужчина и 40-летняя женщина без внешних признаках насильственной смерти, - рассказали следователи.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Предварительной причиной смерти погибших является утопление.