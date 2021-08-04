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Происшествия4 августа 2021 12:51

Под Рубцовском затонул автомобиль с двумя людьми

Машина съехала в реку, находящиеся в ней люди не смогли выбраться
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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По факту возбуждено уголовное дело

По факту возбуждено уголовное дело

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Рубцовске погибли два человека. Они находились в машине, которая съехала в реку. Находящиеся в салоне люди не смогли выбраться, пишет региональный следственный комитет.

- 3 августа 2021 года в Рубцовском районе в русле реки Алей обнаружен затопленным автомобиль, в котором находились 54-летний мужчина и 40-летняя женщина без внешних признаках насильственной смерти, - рассказали следователи.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Предварительной причиной смерти погибших является утопление.