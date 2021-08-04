Водителя «КАМАЗа» отправили в колонию за сбитого в Бийске велосипедиста

Мужчина нарушил ПДД. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске водителя «КАМАЗа» отправили в колонию за сбитого велосипедиста. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении, приговор вступил в законную силу, пишет краевая прокуратура.

– Вступил в законную силу приговор Бийского городского суда в отношении водителя автомобиля «Камаз» за дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, - рассказали в ведомстве.

ДТП произошло в 2019 году на улице Угольной. Камазист, поравнявшись с двигающимся в попутном направлении велосипедистом, решил совершить поворот и допустил наезд на велосипедиста. В результате потерпевший скончался.

Вину в совершении преступления водитель автомобиля отрицал, указывая, что не являлся участником происшествия, но суд с его доводами не согласился.