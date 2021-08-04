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Здоровье4 августа 2021 11:02

Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 4 августа 2021 года: 4047

Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Алтайском крае на 4 августа 2021 года
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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На Алтае ковидом заболели больше 63 тысяч человек.

На Алтае ковидом заболели больше 63 тысяч человек.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно информации на утро 4 августа 2021 года в Алтайском крае от коронавируса скончались 4047 человек. Только за последние сутки умерли 25 человек, публикует данные оперштаба мэрия.

- В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 275 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 113 пациентов, умерло 25 человек, - говорится в статистике.

Сейчас в тяжелом состоянии находятся 812 пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 228.