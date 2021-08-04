ВТБ увеличил выдачи ипотеки в регионах Алтая на 18%

Клиенты ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай за семь месяцев текущего года оформили более 4 тысяч ипотечных кредитов на 7,6 млрд рублей, что на 18% выше результата аналогичного периода прошлого года. В целом по стране выдачи банка составили 193 тысячи жилищных кредитов более чем на 601 млрд рублей.

Регионами-лидерами по объему выданных кредитов ВТБ за семь месяцев стали Москва и Московская область (220 млрд рублей), Санкт-Петербург и область (51 млрд), Новосибирская область (23 млрд), Республика Татарстан (19 млрд) и Свердловская область (16 млрд рублей).

В июле ипотечные заемщики ВТБ оформили свыше 26 тысяч кредитов более чем на 85 млрд рублей, показав прирост в пределах 10% к июлю 2020 г. Жителям регионов Алтая банк предоставил более 1 млрд рублей, что на 17% выше результата июля прошлого года.

В связи с изменением условий по госпрограмме спрос клиентов смещается в сторону семейной ипотеки, условия которой были расширены на семьи с одним ребенком. Сейчас программа компенсирует порядка 15% заявок от обновленной господдержки. С начала года клиенты ВТБ оформили по ней почти 7 тысяч кредитов на 24 млрд рублей.

ВТБ занимает лидирующие позиции на рынке рефинансирования ипотеки в России. За семь месяцев более 61 тыс. клиентов других банков перевели свои кредиты в ВТБ на сумму свыше 137 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 6%. Сейчас на рефинансирование приходится почти каждая четвертая ипотечная сделка.

По оценке аналитиков ВТБ всего с начала года российские банки выдали более 3 трлн рублей ипотеки.

«Обновление программ господдержки в июле значительно повлияло на ипотечный рынок. Мы ожидаем сокращения продаж ключевых игроков почти на 25% по сравнению с рекордными показателями июня. При этом относительно прошлого года мы наблюдаем положительную динамику. В июле, по нашей оценке, рынок показал около 420 млрд рублей ипотечных продаж, а с начала года выдачи превысили рекордные для этого периода 3 трлн рублей», – комментирует Евгений Дячкин, вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса.

По словам эксперта ВТБ, сейчас рынок адаптируется к новым условиям и сокращенной госпрограмме, дополнительное влияние на него оказывает сезонный фактор и период летних отпусков. Однако в целом по итогам года объем продаж может установить исторический рекорд и достичь 5 трлн рублей.