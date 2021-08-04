Региональный следственный комитет показал дом похитившего 12-летнюю девочку мужчины. Сам 40-летний мужчина сейчас в бегах, ему заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пишет ведомство.

- Заочно предъявлено обвинение 40-летнему жителю Бийского района по п.п. «в, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), - рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, мужчина почти месяц наблюдал за девочкой, а 31 июля, когда она отправилась кататься на велосипеде, похитил ее.

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