Тела двух мужчин обнаружили в одном из домов Камня-на-Оби

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего Фото: Олег УКЛАДОВ

Правоохранители проводят доследственную проверку по факту смерти двух жителей Камня-на-Оби, пишет краевой Следком.

– По предварительным данным, утром 3 августа в одном из частных домовладений Камень-на-Оби обнаружены тела двух 36-летних мужчин. Предварительной причиной смерти хозяина дома и его знакомого стало отравление спиртосодержащим веществом, – отметили в ведомстве.

Следственная группа уже осмотрела место происшествия. Назначают необходимые экспертизы, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.