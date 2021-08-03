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Происшествия3 августа 2021 15:00

Тела двух мужчин обнаружили в одном из домов Камня-на-Оби

Правоохранители проводят проверку
Константин Санталов
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Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего

Фото: Олег УКЛАДОВ

Правоохранители проводят доследственную проверку по факту смерти двух жителей Камня-на-Оби, пишет краевой Следком.

– По предварительным данным, утром 3 августа в одном из частных домовладений Камень-на-Оби обнаружены тела двух 36-летних мужчин. Предварительной причиной смерти хозяина дома и его знакомого стало отравление спиртосодержащим веществом, – отметили в ведомстве.

Следственная группа уже осмотрела место происшествия. Назначают необходимые экспертизы, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.