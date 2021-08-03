Женщина пострадала в ДТП с мусоровозом на Алтае

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай 2 августа опрокинулся мусоровоз. В ДТП пострадала пассажирка, сообщает пресс-служба МВД региона.

– 57-летний житель Алтайского края, управляя мусоровозом при движении со стороны села Рыбалка в направлении села Карлушка не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части, – отметили в ведомстве.

В результате ДТП пострадала пассажирка, 63-летняя жительница Алтайского края. Женщину госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего.