На Алтае возбудили дело после хищения материалов при строительстве дороги в «Белокурихе-2»

Геошпунт Фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю

При строительстве автомобильной дороги на территории курортного субкластера «Белокуриха-2» - «Горнолыжный комплекс на горе Мишина» похитили геошпунт. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

– Предварительно установлено, что с сентября 2020 по апрель 2021 года при исполнении госконтракта по проведению дорожно-строительных и монтажных работ на туристическом объекте начальник участка ГУП ДХ Алтайского края «Юго-восточное ДСУ» дал указание своим подчиненным нарушить технологию погружения геошпунта, необходимого для устойчивости автомобильной дороги протяженностью около 2,5 км, – отметили в ведомстве

По условиям госконтракта, процесс должен был быть обеспечен специализированной субподрядной организацией. В итоге неиспользованный геошпунт на сумму свыше 3,8 млн рублей похитили.

ФСБ передала материалы СУ СК России по Алтайскому краю. В отношении должностного лица возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ.