На Алтае родителей возмутили условия проживания детей в загородном лагере

В домике. Скриншот с видео на сайте "Толк"

Родителей воспитанников барнаульского спортивного комплекса «Победа» возмутили условия проживания в оздоровительном лагере «Дружных». В итоге некоторых детей увезли домой, пишет «Толк».

– Как рассказали барнаульцы, на момент заселения спортсменов корпус был совершенно не готов к тому, чтобы в нем жили дети. В одной из стен люди заметили щели, а старые окна оказались заклеены скотчем. Сотрудники лагеря накануне заселения мыли эти окна и полы, – отмечает издание.

Родители рассказали,что рассчитывали, что дети будут жить в отремонтированных корпусах.

Директор лагеря Сергей Гастюнин отметил, что предложенный домик прошел проверку Роспотребнадзора и межведомственной комиссии, есть акт приемки, согласно которому в нем могут проживать дети. Он отметил, что если родителей не устраивает, они вправе отказаться.

В итоге родителям предложили оформить возврат денег, потраченных на путевку. Однако некоторые из них теперь хотят требовать компенсацию за моральный ущерб.