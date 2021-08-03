Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 3 августа 2021 составляет 4022

За сутки умерли 24 челвоека с COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 3 августа скончались 4022 человека с коронавирусом, в том числе 2990 случаев от COVID-19, 1032 – иные причины смерти. Об этом пишет оперштаб региона.

– За минувшие сутки умерли 24 человека с коронаврусом. 20 скончались из-за COVID-19, а четыре по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 62916, в том числе 4279 детей.

Из общего числа заболевших 798 случаев – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 38991 случай – по контакту с ранее заболевшими. Из 62916 заболевших: 15283 – у больных внебольничной пневмонией, 39243 – у заболевших ОРВИ, в 8390 случаях – бессимптомное течение.