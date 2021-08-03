Труп подростка нашли на железнодорожных путях в Алтайском крае

Тело нашли 2 августа Фото: Олег УКЛАДОВ

2 августа на железнодорожных путях на станции Повалиха 2 в Алтайском крае обнаружили труп 14-летнего подростка. Об этом сообщает «Толк».

– Одна из местных жительниц рассказала , что погибший подросток точно не попадал под поезд: на его теле не обнаружили каких-либо травм и признаков насильственной смерти, – отмечает издание.

Источник «Толка», считает что причиной гибели мальчика могло стать отравление неизвестным веществом.

В барнаульском следкоме на транспорте подтвердили информацию о смерти подростка, проводят проверку.