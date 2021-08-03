Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 3 августа 2021 года составило 62916

За сутки 277 новых случаев Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 3 августа 2021 года увеличилось на 277 человек и составляет 62916 случаев инфицирования, пишет оперштаб региона.

– По состоянию на 3 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3196 человек. Кроме этого, 519 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 814, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 247, – отметили в оперштабе.

Новые случаи COVID-19 за минувшие сутки выявили в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 99, Бийск – 27, Рубцовск – 26, Алейск, Камень-на-Оби – по 12 заболевших, Заринск, Новоалтайск – по 10 заболевших, Славгород – 9, Тальменский район – 8, Локтевский, Павловский, Петропавловский районы – по 7 заболевших, Благовещенский, Косихинский, Немецкий национальный районы – по 5 заболевших, Усть-Калманский район – 4, Бийский, Третьяковский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Крутихинский, Поспелихинский, Солонешенский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Первомайский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 104 человека. Всего вылечившихся – 49272.