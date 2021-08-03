Женщину-водителя из Барнаула отправили за решетку после смертельного ДТП у автомойки

Мужчина скончался до приезда скорой помощи Фото: Олег УКЛАДОВ

Женщину-водителя из Барнаула, которая «впечатала» мужчину в стену автомойки, отправили за решетку. Об этом сообщает телеграм-канала «Unusual Crimes Barnaul».

– Нарушительница сейчас в СИЗО. Ее задержали за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, - написали авторы телеграм-канала.

В городской ГИБДД "Комсомолке" уточнили, что проводится следственная проверка. Обстоятельства случившегося выясняют. Дело направили в полицию. В краевом Следственном комитете и ГУ МВД подтвердить или опровергнуть задержание не смогли.

Напомним, смертельное ДТП произошло 2 августа на пересечении улиц Эмилии Алексеевой и 1-й Западной. Водитель, не имеющая опыта, наехала на 35-летнего пешехода. Он ударился о стену автомойки и скончался до приезда скорой помощи. По предварительной информации, погибший находился в алкогольном опьянении и гонялся за женщиной по двору. По словам очевидцев, они подрались, и автомобилистка отомстила обидчику, впечатав его в стену автомойки.