Алтайский депутат возмутился тем, что медиков переманивают в соседние регионы

На эти мысли его натолкнул баннер, на котором медиков призывают ехать работать в Кемеровскую область Фото: Олег УКЛАДОВ

Сергей Писарев, депутат АКЗС и директор барнаульского зоопарка «Лесная сказка», возмутился тем, что врачей из Алтайского края переманивают в другие российские регионы. На эти мысли его натолкнул баннер, на котором медиков призывают ехать работать в Кемеровскую область, пишет Писарев на своей странице в Instagram.

– Этот баннер с момента его появления уничтожил выстраданную программу Земский доктор. Все жестче и жестче идет борьба за профессиональные кадры.Богатые регионы скупают специалистов. Летом прошлого года, в самолете встретил двух учителей. Улетели в Питер! Навсегда! Причина? Зарплата в два раза выше. Хватает и на аренду жилья и на путешествия по Европе, – написал Сергей Писарев.

Он добавил, что еще когда был директором школы, являлся противником того, что в разных субъектах стали устанавливать местные надбавки. Сергей Писарев уверен, что специалисты должны получать достойную зарплату, одинаковую по всей стране.