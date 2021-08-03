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Общество3 августа 2021 7:58

Стелу «Город трудовой доблести» установят в Барнауле к сентябрю 2022 года

Ранее во время интернет-опроса собрали предложения барнаульцев по ее размещению
Константин Санталов
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Возможный вариант размещения стелы

Возможный вариант размещения стелы

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Российское военно-историческое общество и администрация Барнаула подписали соглашение о создании стелы «Город трудовой доблести». Ее планируют установить в краевой столице в сентябре 2022 года, сообщает пресс-служба мэрии города.

– В соответствии с соглашением администрацией города будут отобраны историко-архивные фотодокументы, рассказывающие о трудовом подвиге жителей города в годы Великой Отечественной войны, которые будут использованы при разработке художественного облика стелы. За счет средств городского бюджета будет подготовлена проектно-сметная документация, а также проведены работы по обустройству фундамента и металлоконструкций для стелы, прокладка необходимых инженерных сетей, – добавили в горадминистрации.

Специалисты Российского военно-историческое общества разработают архитектурно-художественный дизайн-проект стелы изготовят часть художественных элементов мемориала, а также обеспечат их доставку и монтаж.

Ранее во время интернет-опроса собрали предложения барнаульцев по размещению стелы «Город трудовой доблести». Всего эксперты отобрали 11 вариантов. Все предложения направили в Российское военно-историческое общество для дальнейшей проработки. Место для стелы определят горожане во время голосования.