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Общество3 августа 2021 9:25

Ребенок травмировался в игровой комнате барнаульского ТЦ

Прокуратура проводит проверку
Константин Санталов
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Прокуратура проводит проверку

Прокуратура проводит проверку

Фото: Олег УКЛАДОВ

В игровой комнате одного из ТЦ Барнаула ребенок получил травму. Прокуратура проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего, сообщает сайт ведомства.

– По предварительной информации, ребенок получил повреждения в результате падения на кафельный пол в детской игровой комнате, расположенной в торговом центре Барнаула. Родители полагают, что покрытие не отвечало требованиям безопасности, – отметили в ведомстве.

Прокуратура района оценит состояние безопасности при эксплуатации детского оборудования и его соответствие требованиям государственных стандартов.