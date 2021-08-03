Последствия непогоды. Скриншот с видео из группы "Инцидент Барнаул"

Вечером в понедельник, 2 августа, на Алтайский край обрушилась непогода. В некоторых районах прошли дожди и грозы, местами выпал град. В Барнауле дерево упало на парковку, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

– По адресу Юрина 299а дерево упало на парковку и повредило машины, оборваны провода освещения, – отметил барнаулец Евгений

По его словам, у одного из автомобилей разбито лобовое стекло. Судя по снимкам из соцсетей, ветер повредил деревья и в других районах города.

Также пользователи поделились фотографиями грозы и последствий непогоды. Кроме того, пользователи сообщили, что в Мамонтовском районе выпал град.