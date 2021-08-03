На Алтае в реке Чумыш утонул 12-летний мальчик

Ребенок оступился и скрылся под водой Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Днем 1 августа в реке Чумыш в селе Новотроицк Тальменского района утонул 12-летний мальчик. Об этом сообщает краевой Следком.

– По предварительным данным следствия, трое детей пришли на реку без присмотра взрослых и решили искупаться. В какой-то момент один из мальчиков оступился и скрылся под водой, – сообщили в ведомстве.

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего. По ее результатам примут процессуальное решение. В Следкоме напомнили, что оставлять детей одних ни в коем случае нельзя, особенно вблизи воды.