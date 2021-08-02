Ушла из жизни Народный учитель России Раиса Коркина

Фото с сайта Минобразования Алтайского края

В Барнауле скончалась Народный учитель России, Почетный гражданин Алтайского края Раиса Коркина, сообщает министерство образования и науки региона.

- Раиса Андреевна - единственный учитель – член Менделеевского общества. Она полвека работала учителем химии в барнаульской гимназии №22, разработала авторскую систему выявления и поддержки одаренных детей. Она безошибочно выделяла способных учеников и увлекала их наукой, - отметили в министерстве.

Раиса Коркина подготовила более 200 победителей и призеров олимпиад. Десять лет назад она стала инициатором учебно-тренировочных сборов для олимпиадников по химии в Горном Алтае. Химическая воскресная школа им. Менделеева при гимназии до последнего дня жизни Раисы Андреевны собирала ярких и амбициозных ребят.

Лучшие ее ученики получили право внеконкурсного поступления на химический факультет МГУ и в другие ведущие вузы страны.