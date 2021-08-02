Алтай посетит депутат от КПРФ Николай Бондаренко

У депутата есть свой ютуб-канал Фото: скриншот с видео на youtube

3 и 4 августа Алтай с рабочим визитом посетит депутат от КПРФ Николай Бондаренко. Он побывает в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Об этом сообщается в Инстаграме лидера алтайских коммунистов Марии Прусаковой.

"3 августа он будет выступать в Барнауле в краевом комитете КПРФ и в бийском городском ДК, 4 августа в ДК "Тракторостроитель" Рубцовска", - следует из афиш, размещенных Марией Прусаковой.

Отметим, Николай Бондаренко - депутат Саратовской областной думы от КПРФ.

Ранее Алтай посетили лидеры «Коммунистов России» Максим Сурайкин и «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов.