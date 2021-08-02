«Россети Сибирь» напоминают: замена приборов учета электроэнергии производится сетевыми компаниями бесплатно

Фото предоставлено «Россети Сибирь»

В Топчихинском и Калманском районах Алтайского края неизвестные лица меняли приборы учета электроэнергии жителям нескольких населенных пунктов за деньги. Они предлагали свои услуги в основном пенсионерам, убеждали их установить новый счетчик, выдавали фальшивые документы. По словам «пострадавших», стоимость такой услуги составила 4900 рублей.

О подобных фактах в «Алтайэнерго» узнали после того, как граждане обратились в сетевую компанию для принятия к учету новых приборов. Но это не представляется возможным, поскольку противоречит действующему законодательству.

Напомним, что в 2020 году вступил в силу закон № 522-ФЗ о развитии интеллектуальных систем учёта. Тогда же началось массовое внедрение «умных» счётчиков. Новый закон освободил потребителей от обязанности покупать счётчики и оплачивать их установку. Это стало зоной ответственности сетевых компаний и гарантирующих поставщиков. Только они могут поменять приборы учета и только бесплатно.

В Алтайском крае программа по замене приборов учета старого поколения на современные «интеллектуальные» реализуется с 2011 года. За это время на территории региона в зоне обслуживания Алтайского филиала «Россети Сибирь» установлено уже почти 80 тысяч таких счетчиков.

Выгода от внедрения интеллектуального учёта очевидна, прежде всего, для потребителей. Они смогут оперативно получать точную информацию о потреблении электроэнергии, управлять его объемами и стоимостью. Повысятся качество услуг и надежность электроснабжения. Одновременно ожидается серьезный положительный эффект и для энергетиков за счёт сокращения потерь и операционных затрат, повышения платежной дисциплины, роста производительности труда.

«Алтайэнерго» просит жителей региона не пользоваться услугами неизвестных лиц и не тратить свои средства напрасно. Для замены прибора учета необходимо обращаться в сбытовую или сетевую компанию. Телефон контакт-центра «Россети Сибирь»: 8 800 1000 380 (звонок бесплатный).