В сквере поставили скульптуру - «лестницу в небо» Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Сквер Десантников открыли в Барнауле 1 августа. На мероприятии присутствовали представители власти, ГУ МВД, ветераны боевых действий, герои Советского Союза. Об этом сообщает пресс-центр барнаульской мэрии.

С июня 2021-го в сквере появились тротуарная плитка, бордюры, скамейки, фонари, входная арка и информационный стенд. Также здесь поставили скульптуру - «лестницу в небо». На ней высечены слова: честь, доблесть, отвага.

– Сквер – украшение города, нужное не только для почитания памяти. В нем люди смогут с удовольствием проводить время, гулять с детьми, – сказал в торжественной речи представитель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

– Теперь в Барнауле есть уникальное место. И вообще ВДВ отражает не только доблесть и традиции, но и любовь к родителям, защиту семьи и Родины, – добавил глава города Вячеслав Франк Франк.

Началось строительство сквера в 2020 году. Тогда по инициативе фонда «Защитники Отечества» на проспекте Комсомольском высадили 10 молодых лип и две ели.