Горячая вода у части жителей Барнаула появилась на семь дней раньше

Плановая дата запуска горячего водоснабжения всем потребителям контура — утро 6 августа Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты СГК завершили гидравлические испытания тепловых сетей в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 и ремонт части выявленных повреждений. Более 13 тысяч жителей двух крупных районов Барнаула — Ленинского и Железнодорожного — начали получать горячую воду после опрессовки на неделю раньше запланированного срока.

30 июля, в пятницу, горячая вода вернулась в 180 объектов в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 на 14 улицах города. 130 из них — это многоквартирные дома. Специалисты СГК нашли возможность досрочно вернуть им горячую воду, подключив их по резервным схемам. Управляющие компании были проинформированы о необходимости открыть задвижки на входе в дома.

Плановая дата запуска горячего водоснабжения всем потребителям контура — утро 6 августа. Ремонтные бригады теплосетевого подразделения СГК продолжают устранять повреждения на трубопроводах, чтобы вовремя вернуть ресурс в дома.

За время испытаний в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 обнаружено 124 повреждения. Из них 56 дефектов выявлены на магистральных теплосетях, 68 — на квартальных. Энергетики уже устранили 60 повреждений: 27 — на магистральных трубопроводах, 33 — на квартальных. На подачу горячей воды влияют 22 повреждения на магистральных и 17 повреждений на квартальных трубопроводах.

Средний возраст труб в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 — 34 года. Основная причина повреждений — возраст и степень изношенности этих сетей. Нормативный срок эксплуатации теплосетей — 30 лет. Например, в этом году не прошли испытания тепловые сети на улице Попова, в районе дома №7. Трубопровод 1973 года прокладки диаметром 720 мм дал течь из-за коррозии стенок трубы.

Напомним, что гидравлические испытания теплосетей в контуре ТЭЦ-2 — финальный этап опрессовки в Барнауле. Они начались 19 июля и продлятся до 5 августа. За это время специалисты СГК проверили 610 км теплосетей снабжающих жителей Центрального, Октябрьского и Железнодорожного районов в контуре ТЭЦ-2.

С этапами и сроками гидравлических испытаний можно ознакомиться на карте.