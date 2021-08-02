Винчестеры в Барнауле! Персонаж сериала «Сверхъестественное» был замечен у композиции «Снимается кино» на площади Свободы

Сегодня днем 2 августа горожане заметили, что у композиции «Снимается кино» около медной девушки появился Сэм Винчестер. Точнее не он сам, а огромная подушка с его изображением.

Фото предоставлено пресс-службой

Появление в Барнауле одного из главных героев сериала «Сверхъестественное» связано со стартом проекта на ТВ-3. Телеканал покажет все серии культового сериала про самых известных охотников на нечисть - братьев Винчестеров.

Смотрите «Сверхъестественное» с понедельника по четверг в 20:20 на телеканале ТВ-3.