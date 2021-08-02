412 человек получили повторную вакцинацию на Алтае

Вакцинация от коронавируса в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

412 человек уже получили повторную вакцинацию в Алтайском крае. Всего в регионе от коронавируса полностью привит 380 491 человек (у них по две прививки), сообщает данные на утро 2 августа оперштаб региона.

- В регион поступило 543 713 комплектов вакцины. Прививается 499 144 человека, в том числе 118 241 человек получили первую прививку, - отметили в штабе.

За сутки зарегистрировано 274 новых случая заболевания, выздоровели 73 человека, умерло 17, у всех причиной смерти стал ковид.

Общее число заболевших - 62 639 человек, в том числе 4251 ребёнок. Выздоровели 49 168, умерли 3 998, в том числе непосредственно из-за ковида 2 970, у 1028 зараженных иная причина смерти.

Напомним, на минувшей неделе в Алтайский край поступила первая партия вакцины "Спутник Лайт".