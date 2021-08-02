Алтайский стрелок Сергей Каменский вышел в финал Олимпиады в Токио

Сергей Каменский Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 2 августа, в Токио завершающий день для стрелков – сегодня там разыгрываются последние два комплекта наград. Алтайский спортсмен Сергей Каменский успешно преодолел квалификацию в упражнении «Стрельба из малокалиберной винтовки с дистанции 50 метров из трех положений».

Спортсмены соревнуются в стрельбе с колена, лежа и стоя. Наш земляк Сергей Каменский сегодня заходил в тир в статусе фаворита и одновременно рекордсмена: в 2016 году он установил квалификационный олимпийский рекорд в этой дисциплине – 1184 очка. В этот раз ему практически удалось повторить его – 1183. Причем он долгое время занимал позицию от 13-й до 17-й, но потом вырвался в лидеры, а завершил отбор на первой позиции.

Всего же в финал проходят восемь спортсменов. Борьба за медали начнется в 14.50 по барнаульскому времени.

Напомним, на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Сергей Каменский в данном упражнении стал серебряным призером.

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