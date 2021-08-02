Экс-управделами губернатора Алтайского края Алексей Белобородов уволился из "Сибсоцбанка"

Алексей Белобородов Фото: Олег УКЛАДОВ

Экс-управделами администрации и губернатора Алтайского края Алексей Белобородов уволился в июле из "Сибсоцбанка". Расчет и трудовую книжку он получил в пятницу, 30 числа, сообщает "Толк".

- Заявление он написал по собственному желанию. Белобородов может сменить место жительства и получить новую работу в другом регионе страны, - пишет издание.

В "Сибсоцбанке" Алексей Белобородов был начальником ремонтно-эксплуатационной службы. Это его первое место работы после освобождения из колонии.

Напомним, экс-чиновник освободился из заключения в 2020 году. Его приговорили к трем годам колонии общего режима и штрафу в 4 млн рублей. Также запретили занимать госдолжности на шесть лет. Мужчину признали виновным во взятке в 2,7 млн рублей от подрядчика в виде строительства гаража и в растрате 5,8 млн рублей, которые были выделены на реконструкцию здания минприроды.

Экс-чиновник пробыл менее 10 месяцев под домашним арестом, около года в СИЗО и около двух месяцев в колонии, затем вышел условно-досрочно.

Суд постановил выплатить Белобородову почти 1 млн рублей за незаконное уголовное преследование.

Отметим до того, как стать чиновником, Белобородов был начальником УГИБДД Алтайского края, замначальника службы тыла ГУ МВД по Алтайскому краю, замначальника полиции ГУ МВД по Алтайскому краю.