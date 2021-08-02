Власти еще не определились с кандидатом на место министра образования и науки Алтайского края

Действующий глава ведомства покидает свой пост в связи с переходом на новую работу Фото: Андрей КАСПРИШИН

Министр образования науки и Алтайского края Максим Костенко дорабатывает последние дни на посту главы ведомства. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального Минобрнауки, пока неизвестно, кто будет назначен на его место.

- С кандидатурой на пост определится правительство Алтайского края. Пока Максим Александрович еще работает, - отметили в пресс-центре.

Ранее источники «Банкфакс» сообщали, что исполняющим обязанности министра после ухода Костенко может стать его заместитель Лариса Терновая.

Напомним, с 9 августа Максим Костенко начнет работать в министерстве просвещения России. По его словам, точную должность он назовет в свой первый рабочий день на новом месте.

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