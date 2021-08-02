Мэр поручил организовать места для продавцов со стихийного рынка в районе Докучаево

Стихийный рынок на Докучаево Фото: пресс-службы администрации Барнаула

31 июля мэр Барнаула Вячеслав Франк провёл выездное совещание в районе рынка Докучаево возле дома 64 на ул. Попова, в месте стихийной торговли, сообщили в горадминистрации. Он пообщался с продавцами, которые торгуют на этой территории.

- Торговать на тротуаре - это неправильно, людям надо дать возможность спокойно и легально торговать. Будем этот вопрос решать, - сказал глава города.

Он поручил проработать варианты по обустройству точек продажи продукции с приусадебных и дачных участков.

Напомним, жители микрорайона неоднократно обращались с жалобами на торговлю на тротуаре на рынке Докучаево.