Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 августа 2021 5:10

Мэр поручил организовать места для продавцов со стихийного рынка в районе Докучаево

Жители микрорайона неоднократно обращались с жалобами на торговлю на тротуаре
Александра Сапожкова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Стихийный рынок на Докучаево

Стихийный рынок на Докучаево

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

31 июля мэр Барнаула Вячеслав Франк провёл выездное совещание в районе рынка Докучаево возле дома 64 на ул. Попова, в месте стихийной торговли, сообщили в горадминистрации. Он пообщался с продавцами, которые торгуют на этой территории.

- Торговать на тротуаре - это неправильно, людям надо дать возможность спокойно и легально торговать. Будем этот вопрос решать, - сказал глава города.

Он поручил проработать варианты по обустройству точек продажи продукции с приусадебных и дачных участков.

Напомним, жители микрорайона неоднократно обращались с жалобами на торговлю на тротуаре на рынке Докучаево.