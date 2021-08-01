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Общество1 августа 2021 11:15

В Барнауле потратили 162 млн рублей на подготовку школ к учебному году

Это вдвое больше чем в прошлом году
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Фото: Михаил Полубедов, сайт «Вечернего Барнаула».

Фото: Михаил Полубедов, сайт «Вечернего Барнаула».

В Барнауле потратили 162 млн рублей на подготовку школ к учебному году. Это вдвое больше чем в прошлом году, сообщает мэрия.

- Для подготовки образовательных организаций к 1 сентября из городского бюджета выделено более 162 миллионов рублей. Это вдвое больше чем в прошлом году, - цитирует администрация главу мэрии Вячеслава Франка.

На эти деньги сделают ремонт в 235 школах и детских садах. В 11 образовательных организациях проведут благоустройство прилегающих территорий, в восьми - замену деревянных оконных конструкций на пластиковые стеклопакеты. В 10 учреждениях предусмотрены ремонт и модернизация спортивных объектов.